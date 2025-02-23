Маск потребовал отчетов от федеральных служащих США

Федеральные служащие США начнут отчитываться о проделанной ими за неделю работе. Доклады они будут пересылать по электронной почте, заявил в соцсети X глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск.

Он подчеркнул, что отсутствие отчетов будет угрожать работникам увольнением.

«В соответствии с указаниями президента, все федеральные служащие вскоре получат электронное письмо с просьбой отчитаться, что они сделали на прошлой неделе», — рассказал Маск.

Нововведение с отчетами внедрили после того, как президент США Дональд Трамп активизировал работу департамента.

Ранее ведомство начало изучать бюджетные расходы Пентагона. Они проверят системы и базы данных Министерства обороны США, чтобы снизить траты.

Глава Пентагона Пит Хегсет выразил уверенность, что команда Маска найдет «миллиарды долларов» для экономии. Ради повышения эффективности министерство уволит некоторых сотрудников, чтобы оптимизировать расходы.