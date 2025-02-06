Тысячи американских госслужащих приняли предложение Трампа уволиться

CNN: не менее 40 тысяч госслужащих решили уволиться по собственному желанию

По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа и приняли решение об увольнении. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Принявшие предложение чиновники получат восьмимесячное выходное пособие. Госслужащих предупредили, что власти могут расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке. Согласно документу, работники также отказываются от всех юридических претензий.

По информации канала, предложение об увольнении получили примерно два миллиона госслужащих. Представитель Белого дома рассказал, что администрация ожидает уход порядка 5-10% сотрудников.

Ранее о предложении Трампа сообщила газета The Wall Street Journal. По ее информации, этот шаг может помочь уменьшить численность государственного аппарата. Также Трамп поручил усилить борьбу с наркокартелями, что входит в число сфер деятельности ЦРУ, сотрудникам которого предложили увольнение с компенсацией.