Администрация США приступила к сокращению тысяч сотрудников USAID

Агентство по международному развитию (USAID) официально заявило, что администрация президента США Дональда Трампа начала масштабные сокращения персонала. Лишатся работы тысячи сотрудников.

На официальном сайте отмечено, что весь персонал USAID, за исключением специально назначенных сотрудников, ответственных за критически важные функции, ключевое руководство или специально выделенные программы, отправят в административный отпуск по всему миру.

«Одновременно с этим USAID приступает к сокращению штата, которое затронет примерно 1600 сотрудников, работающих на местах службы в США», — написано в заявлении.

Для сотрудников, работающих за границей, USAID планирует организовать специальную программу перелетов, которая будет полностью финансироваться агентством. До возвращения на родину все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск опубликовал закрытые материалы USAID, назвав агентство «преступной организацией». Выяснилось, что USAID оказывало финансовую поддержку более шести тысячам журналистов из 707 редакций и 279 неправительственных организаций. С начала 2025 года на финансирование иностранных СМИ было выделено 268,3 миллиона долларов. Агентство поддерживало девять из десяти украинских СМИ.