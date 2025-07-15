Трамп не подтвердил готовность к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп не подтвердил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил о разочаровании диалогом по Украине, сообщил ТАСС .

Глава Белого дома обратил внимание, что больше не занимает сторону Украины, а находится на стороне человечества.

«Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован», — сказал американский лидер.

Он напомнил, что за последние три месяца сумел завершить несколько войн, но эту еще не удалось.

Трамп выступил за скорейшее завершения кровопролития и снова пригрозил России пошлинами. Через 50 дней, заверил президент США, он также будет готов ввести антироссийские санкции, но не уточнил, какие именно.

«Будет плохо, если по истечении 50 дней мы не достигнем договоренности», — отметил президент во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп снова назвал конфликт на Украине войной Байдена. Он также предостерег Зеленского от ударов по Москве.