Трамп опроверг поставки дальнобойных ракет Украине

Трамп заявил, что не планирует поставлять дальнобойные ракеты Украине

США не планируют поставлять Украине дальнобойные ракеты. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости».

«Нет, мы не планируем этого делать», — сказал он.

Также Трамп заявил, что в конфликте на Украине находится «на стороне человечества». Он добавил, что стремится к прекращению гибели людей.

Ранее Washington Post сообщила, что США могут передать ВСУ ракеты Tomahawk дальностью до 2500 километров. Также не исключается снятие ограничений на применение ATACMS. Этот вопрос Трамп уже обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте глава Белого дома анонсировал передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot, финансирование которых ляжет на плечи европейских союзников.