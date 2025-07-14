Трамп рассказал о новых поставках оружия Украине

Будущие поставки военной помощи Украине будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он отметил, что некоторые страны готовят к передаче ВСУ имеющихся у них системы ПВО Patriot, а их арсеналы восполнят новыми американскими комплексами.

Также американский лидер заявил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Украине, все расходы лягут на Европу. По его словам, Соединенные Штаты не будут покупать это вооружение, но собираются производить его.

Трамп также заявил о своем недовольстве Россией и поделился планами ввести очень жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней. По словам американского лидера, США рассчитывают на разум российских властей.