Трамп и Харрис поделили голоса поровну в ключевом штате Аризоне

В ключевом штате Аризоне подсчитали 50% бюллетеней. Оба главных кандидата, республиканец Дональд Трамп и представитель Демпартии Камала Харрис, пока набирают почти равное количество голосов — по 49,6%. Об этом сообщило агентство Associated Press.
В численном выражении Трамп опережает свою конкурентку всего на 1000 голосов. Победа в этом штате важна — она даст победителю 11 голосов выборщиков.
По последним данным, республиканец почти вдвое обгоняет Харрис по голосам выборщиков. У него 178 голосов против 99 у его соперницы.
Ранее также стало известно, что Харрис сократила разрыв с Трампом в штате Висконсин на один процентный пункт, а Трамп тем временем догоняет оппонентку в штате Мичиган, в настоящий момент разница составляет чуть менее двух процентных пунктов.
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