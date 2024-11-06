Трамп набрал 178 голосов выборщиков

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 178 голосов выборщиков по итогам промежуточной обработки бюллетеней. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала 99 голосов выборщиков.

В США уже более половины штатов закрыли свои избирательные участки. Трамп побелил во Флориде, Алабаме, Миссисипи и Техасе. Харрис выиграла в Новой Англии и на северо-востоке страны, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси, сообщило агентство последние данные.

Кроме того, Служба принятия решений по Пенсильвании заявила, что Харрис лидирует, набрав примерно пятую часть от общего числа голосов, подсчитанных спустя час после закрытия участков. Самые ранние результаты получили после подсчетом бюллетеней, отправленных по почте.

Ранее аналитики сервиса Polymarket оценили вероятность победы Трампа на выборах президента в США в 73,4%, а Харрис всего в 27%.