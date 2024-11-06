Трамп сократил разрыв с Харрис в колеблющемся Мичигане

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп сократил разрыв от оппонента от демократов Камалы Харрис в колеблющемся штате Мичиган. Об этом сообщило агентство Associated Press , ссылаясь на данные обработки 20% бюллетеней.

Трамп набрал 48,3% голосов, у его соперницы — 49,9%. Как сообщило РИА «Новости», Мичиган имеет 15 голосов выборщиков и считается частью «голубой стены» — ряда штатов Среднего Запада, которые являются жизненно важными для демократов.

В 2016 году после почти 30 лет поддержки демократов штат перешел «на сторону» Трампа. Однако в 2020 году еще пока действующий президент США Джо Байден снова завоевал его.

После подсчета 47% голосов Трамп перехватил лидирующую позицию в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. Он набрал 50,5% голосов против 48,6% у Харрис.