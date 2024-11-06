Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине

AP: открыв Трампа от Харрис в Висконсине сократился до 1 процентного пункта

Отрыв кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа от представителя Демпартии Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсине сократился до одного процентного пункта. Это данные после подсчета 48% голосов на выборах президента США, сообщило агентство Associated Press .

По данным аналитиков, Трамп лидирует с 49,8%, Харрис набирает 48,8%.

Ранее после подсчета 3% голосов у Трампа был больший отрыв — 60,7% против 38,0% у Харрис.

Трамп также начал догонять свою оппонентку и в колеблющемся штате Мичиган. Сейчас республиканец набирает 48,3% голосов, у его конкурентки — 49,9% после подсчета 20% бюллетеней.

По данным экспертов сервиса Polymarket, Трамп имеет высокие шансы на победу — более 73%. Другой сайт Decision Desk HQ считает, что экс-президент победит с вероятностью в 67%.