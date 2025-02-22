Трамп хитро обошел острый вопрос о Путине

Трамп ушел от ответа на вопрос о том, считает ли он Путина диктатором

Журналист AFP Дэнни Кэмп на пресс-брифинге в Белом доме спросил у президента США, считает ли он диктатором российского лидера Владимира Путина. Соответствующее видео репортер разместил в своем аккаунте на Х .

Кэмп напомнил, что всего несколько дней назад Дональд Трамп назвал «диктатором без выборов» президента Украины Владимира Зеленского. После этого репортер задал вопрос о том, применяет ли глава Белого дома ту же риторику к президенту России Владимиру Путину.

Дональд Трамп предпочел уклониться от прямого ответа. Вместо этого он сказал: «президенту Путину и президенту Зеленскому нужно встретиться. Потому что мы хотим остановить убийства».

При этом риторика Трампа в адрес Зеленского ужесточается буквально с каждым днем. В пятницу, 21 февраля, глава Белого дома констатировал, что президент Украины — плохой переговорщик и козырей для переговоров с Россией у него нет.

В тот же день Дональд Трамп признал и то, что украинский конфликт начался не по вине России.