Трамп заявил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией

Трамп: у Зеленского нет козырей для переговоров с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский придет за стол переговоров с Россией без «карт в рукаве». С такой оценкой выступил американский президент Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

Глава Белого дома пояснил, что наблюдал за Зеленским в течение многих лет.

Я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве

Американский лидер также обвинил Владимира Зеленского в крайне плохой работе по переговорному процессу.

В последние дни Дональд Трамп резко критикует Владимира Зеленского. В частности, президент США назвал его «диктатором без выборов» и обвинял в получении финансовой выгоды от конфликта.

В пятницу, 21 февраля, американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал позицию главы Белого дома. По мнению политика, президент США «очень расстроен» поведением украинского лидера. В Раде же назвали конфликт Зеленского и Трампа «катастрофой».