Трамп заявил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский придет за стол переговоров с Россией без «карт в рукаве». С такой оценкой выступил американский президент Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости».
Глава Белого дома пояснил, что наблюдал за Зеленским в течение многих лет.
Я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве
Дональд Трамп
Президент США
Американский лидер также обвинил Владимира Зеленского в крайне плохой работе по переговорному процессу.
В последние дни Дональд Трамп резко критикует Владимира Зеленского. В частности, президент США назвал его «диктатором без выборов» и обвинял в получении финансовой выгоды от конфликта.
В пятницу, 21 февраля, американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал позицию главы Белого дома. По мнению политика, президент США «очень расстроен» поведением украинского лидера. В Раде же назвали конфликт Зеленского и Трампа «катастрофой».
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