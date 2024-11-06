Трамп достиг 267 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог набрать 267 голосов выборщиков, в то время как для победы нужно 270. Об этом сообщил телеканал Fox News .

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Ранее Associated Press сообщило, что Трамп с небольшим перевесом победил в ключевом штате Пенсильвания. Победитель голосования получит там сразу 19 голосов выборщиков. Этот штат относится к так называемым колеблющимся — в них нет значительного преимущества ни у республиканцев, ни у демократов, и итоги голосования по ним определяют исход выборов.

В другом же колеблющемся штате — Аризоне — голоса за двух кандидатов поделились примерно пополам. Победа там принесет кандидату 11 голосов выборщиков.

Кандидат от демократов Камала Харрис отказалась от публичных заявлений в эту ночь, тогда как сам Трамп готовится обратиться к сторонникам.