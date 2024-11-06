Трамп победил Харрис в ключевом штате Пенсильвания

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над представителем демократов Камалой Харрис в Пенсильвании с результатом 51,2% после обработки 90% протоколов. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Согласно опубликованным данным, Трамп получил 51,2% голосов избирателей, а кандидатуру Харрис предпочли 47,8% избирателей.

Победитель выборов в Пенсильвании получит 19 голосов выборщиков. Это самое большое количество среди всех колеблющихся штатов.

Ранее также стало известно, что Трамп получил голоса четырех из пяти выборщиков в штате Небраска.

Решающими на выборах будут результаты голосования в колеблющихся штатах, где значительного перевеса нет ни у одной из партий. В этом году к ним относятся Висконсин, Аризона, Джорджия, Невада, Мичиган, Северная Каролина и Пенсильвания.