Харрис решила не выступать с речью перед сторонниками этой ночью
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не собирается делать никаких публичных заявлений этой ночью. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Associated Press.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп тем временем готовится выступить перед своими сторонниками в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Там царит атмосфера праздника. Республиканцы ликуют, сообщала NYP. В Майами сторонники Трампа вышли на улицы и уже начали отмечать его успех на выборах.
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