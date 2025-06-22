Парламент Ирана принял решение о закрытии Ормузского пролива

Депутаты парламента Ирана единогласно приняли решение о закрытии Ормузского пролива для прохода судов. Об этом сообщил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.

Он подчеркнул, что теперь постановление депутатов рассмотрит Высший совет национальной безопасности, который примет окончательное решение.

«Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив нужно закрыть, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности», — привел слова Коусари телеканал Press TV.

Ормузский пролив представляет собой узкий проход между Персидским и Оманским заливами и входит в маршрут 20% мирового экспорта нефти и 30% — сжиженного природного газа. Иран регулярно грозил закрыть пролив для судоходства при ухудшении внешней обстановки, но ни разу не довел дело до конца.

Для иранских нефтепромышленников Ормузский пролив также важен для поставок нефти. Но, кроме перекрытия, военные могут пойти на обстрелы танкеров или минирование акватории.