Президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании завершить конфликт на Украине за сутки после вступления в должность. На вопрос об этом он ответил журналистам в Овальном кабинете.

Американский лидер отметил, что с момента его инаугурации прошло полдня.

«У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — заявил он.

Ранее Трамп высказал уверенность в том, что смог бы урегулировать украинский конфликт буквально за сутки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности справиться с этой ситуацией так быстро, потому что украинский кризис — слишком сложная проблема.

Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук ранее высказывал уверенность, что новый президент США сможет закончить конфликт в течении суток. По его мнению, для этого Трампу придется сменить на Украине власть, объявив президента Владимира Зеленского нелегитимным.