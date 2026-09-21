Трамп анонсировал сделку по поставкам белорусского калия в США

США запланировали крупномасштабную закупку калия у Белоруссии. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

Трамп подчеркнул, что возможная сделка позволит американской стороне сократить расходы на приобретение калийных удобрений.

«Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калия у Белоруссии. Цена будет существенно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде», — заявил президент США.

По его словам, договоренность также может принести пользу американским фермерам и животноводам. Подробностей возможного соглашения, включая объемы поставок и сроки его заключения, Трамп не привел.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах посетить США с государственным визитом 23–25 сентября по приглашению Трампа. В ходе поездки лидеры обсудят состояние американо-китайских отношений, вопросы развития и международной безопасности.