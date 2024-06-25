Топ-менеджера «Алросы» вывели из-под британских санкций

Британия отменила санкции против замгендиректора «Алросы» Филипповского

Фото: РИА «Новости»

Великобритания сняла санкционные ограничения с Алексея Филипповского, попавшего под них в феврале 2024 года в качестве замгендиректора российской компании — производителя алмазов «Алроса». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была удалена из списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — отметили в правительстве Великобритании.

Причины не указаны, однако, по данным источника РИА «Новости», Филипповский прекратил работу в этой компании.

Накануне, 24 июня, Евросоюз в очередной раз расширил санкции против России и уже анонсировал следующий пакет ограничений. Как пояснил 360.ru политолог Сергей Станкевич, ЕС вводит санкции постепенно и осторожно, поскольку опасается спровоцировать «глобальную торговую войну».

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