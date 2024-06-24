Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз ввел санкции против 116 физических и юридических лиц России

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. В него вошли 116 физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Ограничения коснулись транзита российского СПГ через европейские порты. В пресс-службе подчеркнули, что санкции введут для «удара» по российской экономике, финансам, торговле и энергетике.

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что ограничения якобы ослабят Россию и не позволят ей обходить введенные ранее санкции.

«14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины», — указал он.

Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но прекратит его реэскпорт. Также объединение запретит инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о следующем пакете санкций со стороны ЕС. По ее словам, работа над ним начнется незамедлительно — сразу после принятия 14-го по счету списка ограничений.