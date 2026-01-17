Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку Трампа»

Европе не следует провоцировать своего «папочку». Так прокомментировал введение пошлин президентом США Дональдом Трампом в адрес некоторых стран ЕС глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х .

Ранее Трамп сообщил о пошлине в 10% с февраля 2026 года для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его плану ставка позже вырастет до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии США.

«Это примерно по 1%-ной пошлине за каждого солдата, отправленного в Гренландию. Европе не следует провоцировать своего папочку», — написал Дмитриев.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Недавно Трамп заявил, что США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет.