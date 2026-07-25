Токаев отказался от посредничества в украинском конфликте

Казахстан не будет посредником в российско-украинском конфликте. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на личной встрече с Владимиром Путиным в Омске, сообщил «Интерфакс» .

«Несмотря на все призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня», — сказал он.

Токаев также выступил за заморозку боевых действий на Украине.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал детально проинформировать казахстанского коллегу о ситуации на украинском направлении.

Лидеры России и Казахстана прибыли сегодня в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, посвященном формированию глобальной логистической экосистемы.