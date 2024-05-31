«Территория беззакония». Шор не исключил, что лишится молдавского гражданства

Власти Молдавии могут лишить бизнесмена и политика Илана Шора гражданства за получение российского паспорта. Он допустил такую вероятность в беседе с РИА «Новости» .

«Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства. Это же страна — территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро», — сказал он.

Члены оппозиционного блока «Победа», по словам Шора, не планировали последовать его примеру. Однако он счел такой шаг логичным. Политик объяснил, что для людей, проповедующих единую идеологию, абсолютно нормально действовать так же.

Шор объявил в мае, что стал гражданином России. Он признавался журналистам, что не планировал постоянно находиться на российской территории или сдавать израильский паспорт. В июне блок «Победа», который возглавил бизнесмен, проведет второй съезд. Прокуратура Молдавии расценила действия оппозиционеров, как госизмену.