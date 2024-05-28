Оппозиционный молдавский блок «Победа» решил провести второй съезд в Москве

Лидер блока «Победа» Шор планирует провести второй съезд в Москве 9 июня

Novak Nikita/news.ru
Фото: Novak Nikita/news.ru/Global Look Press

Оппозиционный молдавский блок «Победа» намерен организовать второй съезд в Москве 9 июня. Об этом сообщил лидер движения Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока „Победа“! Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно», — написал он.

Шор добавил, что Молдавия «остается захваченным государством». Лидер оппозиционного блока убежден, что власть этого режима будет недолгой.

Ранее Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Евросоюз. Он призвал своих сторонников проголосовать «против» в день проведения референдума и выступить таким образом против нищеты, бедности и использования молдаван в военных действиях в чужих интересах.

В мае молдавский оппозиционер Шор стал гражданином России. Он выступал против евроинтеграции и призывал Молдавию к сотрудничеству с Россией.

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