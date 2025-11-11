«Теперь нам платят через НАТО». Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину

США больше не финансируют Украину напрямую, а зарабатывают на поставках оружия через НАТО. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости» .

«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», — отметил он, говоря о конфликте на Украине.

Также глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в третью мировую войну. Трамп добавил, что украинского кризиса вообще не было бы, если бы он в то время стоял у власти в США.

Из-за шатдауна США прекратили поставки Украине даже тех вооружений, которые согласовали при Джо Байдене, предшественнике Трампа. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что на Украине забили тревогу.

Ранее Зеленский похвастал тем, что не боится Трампа. Он опроверг информацию о плохих отношениях с коллегой из США и заверил, что уважает выбор американцев и их лидера.