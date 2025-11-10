Президент Украины Владимир Зеленский растерялся из-за резкого отказа США от поддержки Киева. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — сказал он.

Соскин пояснил, что шатдаун в США серьезно сказался на поддержке Украины, так как остановили даже те поставки вооружения, которые согласовали при предшественнике президента Дональда Трампа Джо Байдене. Фактически киевский режим столкнулся с катастрофой.

Ранее Зеленский похвастался, что смог выстроить деловые контакты с Трампом и пусть весь мир боится американского лидера, но только не Украина. Ведь они друзья с Америкой.