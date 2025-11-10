Зеленский похвастал тем, что не боится Трампа

Зеленский заявил, что в отличие от других стран не боится Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о плохих отношениях с американским коллегой Дональдом Трампом. Он заявил в интервью The Guardian , что выстроил с ним деловой контакт.

По словам президента, весь мир боится Трампа, но не Украина. Зеленский заверил, что уважает выбор американцев и их лидера. Он охарактеризовал отношения с президентом США как нормальные, деловые и конструктивные.

«Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» — сказал он.

По мнению Зеленского, с Украиной у США больше общего, чем с Россией. Он назвал Штаты стратегическим партнером.

Интервью с The Guardian прошло в президентском дворце в Киеве. Во время записи дважды отключился свет. Зеленский объяснил это ракетными ударами ВС России.