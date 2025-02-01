Тело погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне фигуриста Наумова нашли

Работающие на месте авиакатастрофы в Вашингтоне спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова. Его мать Ия Наумова сообщила ТАСС , что похороны пройдут в Бостоне.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. <…> Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», — сказала она.

Ранее спасатели отыскали останки его жены, Евгении Шишковой. Наумова сообщила, что их сына Максима поддержали две семьи, с которыми дружила чета. Они участвовали в опознании.

Госдеп подтвердил гибель трех спортсменов родом из России. Кроме Шишковой и Наумова, на борту самолета, столкнувшегося с вертолетом при посадке в аэропорту Рейгана, находилась фигуристка Инна Волянская. Все они жили в США на постоянной основе.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. По одной из версий, за их полетом следил один авиадиспетчер вместо двух, а вертолет передвигался на не предназначенной для него высоте.