Погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне российских фигуристов похоронят в США

Чемпионов мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе над рекой Потомак, похоронят в США. Об этом сообщило РИА «Новости».
Решение о месте захоронения фигуристов принял их сын Максим, выступающий за американскую сборную. Шишкова и Наумов на постоянной основе проживали в Соединенных Штатах, работали тренерами в местных клубах по фигурному катанию. Их родители остались жить в Санкт-Петербурге.
Тело Шишковой уже нашли спасатели и извлекли из вод Потомака. Поиски тела Наумова еще ведутся.
Ранее гибель российских граждан при столкновении пассажирского самолета CRJ700 с армейским вертолетом Black Hawk подтвердил Госдепартамент США. Жертвой авиакатастрофы также стала фигуристка Инна Волянская. По предварительной версии, причиной крушения могла стать ошибка диспетчера.
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