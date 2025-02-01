Конспирологи пляшут на костях. Авиакатастрофа в США обросла теориями заговора

Унесшая жизни 67 человек авиакатастрофа над Вашингтоном потрясла многих. Пока в причинах случившегося разбираются следователи, в социальных сетях набирают обороты теории заговора. Конспирологи выдвинули несколько версий катастрофы — от ликвидации высокопоставленного военного до вины пилота-трансгендера*. Об этих и других теориях — в материале 360.ru.

Авиакатастрофа над Вашингтоном — теракт?

Одним из первых версию о теракте озвучил управляющий хедж-фондом Билл Экман. Он поделился своими мыслями с подписчиками на странице социальной сети X (бывший Twitter).

«Как мог невероятно маневренный военный вертолет случайно врезаться в региональный самолет, оснащенный датчиками и устройствами предупреждения, предназначенными для предотвращения подобных происшествий? Это больше похоже на терроризм, чем на несчастный случай», — написал бизнесмен.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Свой пост он быстро удалил, когда столкнулся с резкой критикой за распространение непроверенной информации. Один из пользователей успел написать предпринимателю, что живет в 10 минутах езды от аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. «Он делит воздушное пространств с военной базой. Так что я часто вижу, как военные самолеты и пассажирские лайнеры не могут поделить свободное пространство. Проблема заключается или в ошибке диспетчера или что-то не так оказалось с вертолетом», — заявил автор.

Сообщение Экмана подхватили конспирологи. Версию о теракте они раздули до дистанционного перехвата управления вертолетом.

Доказательством стало разошедшееся по Сети видео, на котором Black Hawk находится в воздухе без движения и словно ждет, пока в него врежется лайнер.

Убийство высокопоставленного военного

Пока в социальной сети X обсуждали версию о теракте, на Reddit самое большое количество комментариев собрала тема «Вертолет Black Hawk перевозил VIP-пассажира».

Автор версии пояснил, что верхняя часть потерпевшего крушения военного воздушного судна имела ярко-желтую окраску. Такие вертолеты используют для перевозки генералов или других высокопоставленных офицеров.

Эта версия развилась до того, что авиакатастрофу якобы подстроили, чтобы ликвидировать одного из представителей Пентагона.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Представитель Министерства обороны США в комментарии газете The Wall Street Journal заявил, что никаких высокопоставленных офицеров на борту не было. Лишь трое пилотов, которые не выжили.

Третьим пилотом был трансгендер*?

Власти пока назвали имена только двух погибших из военного вертолета. Командиром экипажа оказался старший уорент-офицер (промежуточное звание между лейтенантом и сержантом в авиации США) второго ранга Райан О’Хара. Как сообщил телеканал CBS News, у офицера остались жена и годовалый сын.

Фото: Facebook**/Carrie Eaves / Соцсети

Вторым погибшим оказался еще один уорент-офицер второго ранга Эндрю Ивз. Его имя назвал губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз, выражая соболезнования семье. Имя третьего члена экипажа пока не назвали. По данным Fox News, это была женщина, обладающая 500 часами налета. Кроме того, она лучше всех знала маршрут, на котором вертолет потерпел крушение.

Неназванное имя третьего летчика привело к появлению версии, что им был пилот-трансгендер*. Автором вброс стал пользователь анонимной социальной сети Blind. В своем сообщении он утверждал, что речь идет о Джо Эллисе, работавшем пилотом-стажером. Якобы за день до крушения он разместил в социальных сетях публикации с критикой решения президента США Дональда Трампа об отстранении трансгендеров* от военной службы.

Это сообщение быстро завирусилось и возмущенные пользователи атаковали профили Эллиса в социальных сетях.

Фото: Facebook**/Jo Ellis / Соцсети

При этом власти заявили, что в крушении никто не выжил, но они, видимо, или забыли или не обратили никакого внимания на эти слова. Пилот ответил, что подобную «чушь» распространили боты и тролли. По его словам, он не имел никакого отношения к авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне. Не исключено, что вброс спровоцировал Трамп в ходе вечернего брифинга после крушения самолета. Глава государства заявил, что при Байдене Федеральное управление гражданской авиации (FAA), отвечающее за работу аэропортов, включилось в программу разнообразия, равенства и инклюзии.

«На этих должностях должны быть блестящие люди», — сказал американский лидер об авиадиспетчерах.

Фото: XinHua / Global Look Press

Трамп добавил, что FAA изменило стандарты для работников и наняло «страдающих тяжелыми интеллектуальными нарушениями, психиатрическими проблемами и другими ментальными и физическими расстройствами людей». Представители FAA в ответ на критику Трампа подчеркнули, что для работы авиадиспетчером нужно пройти сложную подготовку, которые включают проверку физических и умственных способностей.

Там добавили, что в аэропортах работают не только авиадиспетчеры, но и обслуживающий персонал, куда принимали, в том числе людей с ограниченными возможностями.

В самолете находились заразные люди?

Потерпевший крушение пассажирский самолет летел из Канзаса, где в округах Уайандотт и Джонсон зафиксировали крупнейшую вспышку туберкулеза. По последним данным, заболевание подтвердилось у 65 человек, еще 365 находятся под наблюдением. Также зафиксированы два летальных исхода.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Версия о том, что на борту оказались зараженные не могла остаться без внимания конспирологов. «На борту самолета находились два человека, предположительно больных туберкулезом», — написал один из пользователей социальной сети X. В комментариях начали обсуждать эту версию. У нее уже появились сторонники, которые допустили, что власти могли пойти на радикальный шаг, не считаясь с жертвами, чтобы эпидемия не охватила столицу.

Что могло произойти на самом деле?

Аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне считается одним из самых загруженных в США. Рассчитанный на обслуживание 15 миллионов пассажиров в год он принимает в два раза больше, поэтому количество рейсов там огромное, а воздушное пространство над городом постоянно занято. При этом рядом есть военная база, откуда часто вылетают истребители и вертолеты.

Об этой проблеме известно давно. За последние 20 лет над аэропортом произошло девять столкновений воздушных судов.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Источник телеканала CBS News сообщил, что в ночь крушения на работе остался только один авиадиспетчер, который занимался управлением движения и самолетов и вертолетов. Обычно эти полномочия разделяют между двумя дежурными. Кроме того, вертолет Black Hawk летел не на разрешенной высоте. По нормативам он не мог подниматься выше 60 метров, чтобы не мешать пролету лайнеров. Но оказался на высоте почти в два раза выше, где и произошло столкновение.

Национальный совет безопасности на транспорте объявил, что обнаружил черные ящики с потерпевшего крушения пассажирского самолета. Записанные там переговоры изучат специалисты.

Фото: Соцсети

Ведомство пообещало, что опубликует отчет об аварии через 30 дней, чтобы собрать все факты и установить причину крушения. Не исключено, что за это время число конспирологических теорий вырастет еще больше. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.