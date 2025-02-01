Госдеп подтвердил гибель российских фигуристов в авиакатастрофе в Вашингтоне

Госдепартамент официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне были российские граждане. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США.
Крушение пассажирского самолета CRJ700 возле аэропорта имени Рональда Рейгана в ночь на 30 января унесло жизни чемпионов мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова, а также фигуристки Инны Волянской. Они проживали в Соединенных Штатах на постоянной основе и работали тренерами в местных клубах.
В посольстве выразили соболезнования семьям погибших россиян и добавили, что родственникам жертв катастрофы оказывают необходимую консульско-правовую помощь.
Самолет CRJ700 рухнул после того, как в него врезался армейский вертолет Black Hawk. Оба транспортных средства рухнули в реку Потомак. Из ее вод спасатели достали уже около 40 тел. Выжить никому не удалось.
США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа
Командиров ВСУ обвинили в целенаправленной ликвидации русскоязычных
Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове
Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области
СМИ превратили в новости шутку «Панорамы» о китайской нейросети DeepSeek
Почти 100 отелей закрыли в турецкой курортной провинции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте