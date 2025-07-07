Телефонный разговор с Путиным разочаровал Трампа

Президент США Дональд Трамп рассчитывал на другой разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил журналистам, что разочарован. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — сказал он.

Комментируя беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп выразил удовлетворение. Он сказал, что контакты прошли хорошо, а по лидеру киевского режима «бьют очень сильно».

Трамп 3 июля проговорил с Путиным почти час, обсуждая ситуацию в Иране и прекращение огня на Украине. После этого американский президент заявил об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта. На следующий день состоялся разговор с Зеленским о решении Пентагона приостановить поставки оружия и потребностях Украины в системах ПВО, сообщил RT.