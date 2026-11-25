Mash: Татьяну Лазареву* обокрали во время перелета в Лиссабон

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что ее обокрали во время перелета в Лиссабон — из багажа пропала часть золотых украшений. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По ее словам, после рейса авиакомпании TAP Air Portugal в чемодане оказались две расстегнутые косметички. Воры забрали примерно половину украшений, оставили только серебро. В итоге ведущая осталась с одиночными серьгами из разных наборов и лишилась колец с жемчугом.

Добиваться компенсации Лазарева* не планирует, но направила в авиакомпанию письмо с жалобой.

Ранее Лазарева* рассказала поклонникам, что не смогла сдержать слез из-за бытовых неурядиц. Ее расстроило, что в доме отключили свет без предупреждения. Также она соскучилась по детям и внукам, переставшим выходить на связь.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.