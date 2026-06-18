«Поплакала даже». Татьяне Лазаревой за границей отключили свет за неуплату
Телеведущая Лазарева расплакалась из-за внезапного отключения света
Переехавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла сдержать слез из-за бытовых неурядиц. Она рассказала в своем телеграм-канале об отключении света.
«Я что-то опять сегодня проснулась с утра грустная, поплакала даже <…>. Да и то — подумаешь, электричество отключили не предупредив, из-за того, что полгода назад не смогли автоматически снять деньги со счета, потому что их там не было», — рассказала артистка.
Лазарева* пожаловалась, что скучает по детям и внукам, которые перестали выходить на связь, и по уехавшим друзьям. В ее саду тоже не все хорошо — огурцы не растут, а розы поели гусеницы.
Ранее суд приговорил телеведущую к семи годам колонии общего режима за неисполнение законодательства об иноагентах. Она поддержала Украину и переехала в Испанию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.