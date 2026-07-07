Танкер с флагом Саудовской Аравии получил повреждения около Ормузского пролива

В районе Ормузского пролива танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии получил повреждения. Об этом сообщили источники агентства Reuters в сфере морской безопасности.

По данным журналистов, случилось столкновение судна с танкером, на котором перевозят сжиженный природный газ.

До этого газета The Guardian сообщила, что судоходство в Ормузском проливе нормализуется только в тот момент, когда в нем обезвредят около 80 мин и уберут другие препятствия. Основной путь, лежащий через середину пролива, закрыт и опасен.

При этом обходить преграды с минами судовладельцы боятся, потому что поблизости много скал. По предварительным данным, очереди на проход через пролив ждут примерно 600 судов.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что вернет санкции против российской нефти после открытия Ормузского пролива. Также он отметил, что заключение договоренностей о прекращении огня между Америкой и Ираном обернулись снижением мировых цен на нефть.