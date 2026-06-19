Около 80 мин понадобится обезвредить для судоходства в Ормузском проливе

Guardian: ситуация в Ормузском проливе не нормализуется до разминирования

Судоходство в Ормузском проливе нормализуется только после того, как в нем удастся обезвредить около 80 мин и убрать другие препятствия. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на ассоциацию судовладельцев.

«Основной путь — через середину пролива — по-прежнему закрыт и опасен», — сообщил один из руководителей ассоциации.

Обходить минные преграды сбоку судовладельцы опасаются из-за близости скал. Предположительно, очереди на проход через пролив с февраля ожидают около 600 судов.

При этом еще 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что первые танкеры с нефтью уже пересекли пролив и что его южная магистраль полностью безопасна. Кроме того, американский лидер объявил о снятии морской блокады.