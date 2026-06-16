Трамп допустил возврат санкций против нефти из России после открытия Ормуза

Открытие Ормузского пролива и заключение договоренностей о прекращении огня между США и Ираном привели к снижению мировых цен на нефть. Как сообщила газета The Guardian , с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на саммите G7.

Он подчеркнул, что танкеры уже начали движение и полностью оно возобновиться к пятнице, что приведет к дальнейшему снижению цен. При этом Трамп допустил, что не станет продлевать отмену ограничений против российской нефти.

«Скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает», — заявил президент США.

Глава Белого дома напомнил, что санкции против России сняли, чтобы не препятствовать поставкам на фоне блокады Ормузского пролива. Сейчас эта причина ушла, а цены на мировых рынках пошли вниз.

Минфин США в марте выпустил лицензию, разрешающую странам покупать российскую нефть и топливо на мировом рынке. В середине мая действие документа продлили еще на 30 дней. Этот срок истекает в ближайшую среду, 17 июня.