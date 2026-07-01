«Так держать!» Захарова иронично ответила на гомосексуализацию британского парламента

Рекорд британского парламента по числу представителей сексуальных меньшинств* с иронией и юмором прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Свое мнение она выразила в беседе с kp.ru .

«Такой гомосексуализации* британского парламента мы еще не видели. Потрясающие результаты. Так держать!» — сказала дипломат.

Захарова пошутила, что Москва раньше воздерживалась от поздравлений Лондона с подобным достижением: боялись, что неправильно поймут. Но здесь рекордом похвастался сам премьер-министр Ким Стармер.

«Примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом», — с юмором отметила она.

Представитель МИД предположила, что схожие показатели есть и в других ветвях британской власти, особенно в Форин-офисе. Однако судить о ситуации там она не стала, а новой команде на Даунинг-стрит пожелала ставить перед собой не менее амбициозные цели.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.