Парламент Великобритани отличился рекордным числом депутатов-геев*. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на странице в Instagram**.

Глава британского правительства отметил, что подобный состав законодательного органа вызвал у него чувство гордости.

«Я действительно горжусь тем, что у нас самый „гейский“* парламент. Я думаю, нигде в мире нет парламента, который был бы более „гейским“*, чем этот», — заявил он.

Ранее Стармер объявил, что покидает свою должность после публичных сомнений однопартийцев в его лидерстве. Политик пояснил, что принял во внимание позицию членов партии, которые усомнились, лучшая ли фигура стоит во главе лейбористов.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.