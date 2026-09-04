Турэксперт Котляр заявила, что сокращение безвиза в Таиланде не скажется на потоке туристов из России

Власти Таиланда решили сократить срок безвизового пребывания для граждан России и еще более чем 90 стран с 60 до 30 дней. Изменения визовой политики Таиланда не являются специальным шагом в отношении российских туристов, заявила сайту «Взгляд» основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр.

По словам эксперта, страна сворачивает расширенный лимит, введенный в 2024 году для стимуляции турпотока после пандемии. Для большинства путешественников из РФ ситуация практически не изменится.

«Большинство туристов приезжают на 10–14 дней, максимум на несколько недель. Таиланд остается одним из ключевых зимних направлений», — подчеркнула Котляр.

Сокращение срока затронет лишь тех, кто привык зимовать в королевстве месяцами. Эксперт советует им заранее оформить подходящий статус вместо ежемесячных выездов за границу.

Для длительного проживания власти предлагают альтернативу — визу Destination Thailand Visa (DTV). Она рассчитана на цифровых кочевников, выдается на пять лет как многократная и позволяет находиться в стране до 180 дней за один въезд. Таким образом, изменения коснутся преимущественно удаленных работников и «зимовщиков».