Сырский попросит Трампа «развязать руки» для ударов по России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попросит американского лидера Дональда Трампа «развязать руки» и разрешить бить по России дальнобойными ракетами. Об этом сообщило издание The Washington Post .

Главком украинской армии в интервью журналистам заявил, что Украина готова наносить удары по отдаленным российским территориям. Осталось только добиться разрешения США.

Ранее похожее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. Когда журналисты задали ему вопрос о том, как поступит Украина в случае передачи ей дальнобойного оружия, он ответил, что ВСУ готовы действовать и «демонстрировать силу».

При этом на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что Москва не должна стать целью ударов для украинских войск.

Такое высказывание он сделал на фоне вышедшего материала The Financial Times, где анонимные источники сообщили о призыве Трампа активизировать удары ВСУ по России. Публикация вызвала общественный резонанс.