Москва не должна стать целью ударов со стороны Украины. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует нападать на Москву», — указали в материале Reuters.

Журналисты отметили, что такой комментарий американского лидера появился после статьи в газете The Financial Times, где анонимные источники заявили, что Трамп в частном порядке призвал украинского лидера активизировать удары вглубь России.

Публикация The Financial Times вызвала широкий резонанс и стала темой массового обсуждения. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что журналисты вырвали слова президента США из контекста.

Она пояснила, что Трамп просто задал вопрос о возможности ударов, но не давал согласия и ни к чему не призывал.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает», — подчеркнула Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американский лидер продолжил работу для окончательного урегулирования конфликта на Украине.