Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве
Москва не должна стать целью ударов со стороны Украины. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
Журналисты отметили, что такой комментарий американского лидера появился после статьи в газете The Financial Times, где анонимные источники заявили, что Трамп в частном порядке призвал украинского лидера активизировать удары вглубь России.
«Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует нападать на Москву», — указали в материале Reuters.
Публикация The Financial Times вызвала широкий резонанс и стала темой массового обсуждения. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что журналисты вырвали слова президента США из контекста.
Она пояснила, что Трамп просто задал вопрос о возможности ударов, но не давал согласия и ни к чему не призывал.
«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает», — подчеркнула Левитт.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американский лидер продолжил работу для окончательного урегулирования конфликта на Украине.