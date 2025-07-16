Зеленский пообещал действовать после передачи Украине дальнобойных ракет

Украина готова к действиям, если ей передадут дальнобойное оружие. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в беседе с Newsmax .

«Мы готовы к действиям, демонстрировать силу», — сказал политик.

Так он ответил на вопрос о том, что будет делать Украина, если ей отправят дальнобойное вооружение.

Газета The Washington Post сообщила, что американский лидер Дональд Трамп может разрешить Украине воспользоваться имеющимися у нее дальнобойными ракетами ATACMS для ударов вглубь России.

Кроме того, президент США может распорядиться о поставке дополнительных ATACMS для ВСУ. Дальность полета этих ракет — 300 километров. Трамп также рассматривал идею об отправке Украине ракет Tomahawk, но в итоге отказался от этой идеи.

До этого колумнист WP рассказал о якобы недавнем разговоре главы Белого дома и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Президент США призвал усилить давление на Россию, в ответ на это украинский глава потребовал дальнобойное оружие.