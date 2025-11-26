Песков призвал не делать заключений о близости конфликта на Украине к завершению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о скором завершении конфликта на Украине преждевременно. Об этом он заявил РИА «Новости» .

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», — сказал официальный представитель Кремля.

Говоря об утечках телефонных переговоров, он отметил, что их появление связано с попытками сорвать намечающиеся шаги к мирному диалогу.

Однако, по словам Пескова, чрезмерное внимание таким публикациям уделять не стоит. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в разных странах, включая США, найдется немало сил, которые будут стремиться воспрепятствовать мирным тенденциям.

Песков также сообщил, что дата визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Россию пока не определена. Обсуждение находится на стадии согласования.

О том, что в планах Путина есть встреча с Уиткоффом во время его визита в Москву, ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.