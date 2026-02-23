Связанного с Эпштейном британского лорда схватила полиция

Times: экс-посла Мандельсона арестовали в Лондоне за связи с Эпштейном

Лондонская полиция задержала бывшего посла Великобритании в США, члена палаты лордов Питера Мандельсона по подозрению в неправомерном поведении из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Times .

Пресс-служба столичной полиции объявила об аресте 72-летнего лорда, не уточнив имени. Мужчину заподозрили в неправомерном поведении и провели обыски по двум адресам в районах Уилтшир и Камден.

«Он был арестован по адресу в Камдене <…> и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса», — сообщили правоохранительные органы.

Когда в Сети появились кадры с места задержания, выяснилось имя подозреваемого. Фигурантом дела стал бывший дипломат Мандельсон.

Его имя почти шесть тысяч раз упоминалось в файлах Эпштейна, рассекреченных Минюстом США. Дипломат контактировал с финансистом с 2002 года. Разоблачение Мандельсона вынудило Моргана Максуини оставить пост главы аппарата премьер-министра Великобритании Кира Стармера.