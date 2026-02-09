Из-за скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка: руководитель его аппарата Морган Максуини уже покинул занимаемую должность, не исключено, что этого же потребуют и от главы британского кабмина. Останется ли Стармер у власти и как это связано с так называемым проклятием Владимира Зеленского — в материале 360.ru.

Отставку премьер-министра Великобритании его окружение допустило из-за контактов бывшего посла страны в США и члена Палаты лордов Питера Мандельсона с Эпштейном, сообщило Bloomberg. Максуини отметил, что его назначение было ошибочным, и сложил с себя полномочия. Ушел и директор по коммуникациям аппарата Стармера Тим Аллан. «Я решил покинуть свой пост, чтобы дать возможность сформировать новую команду премьера», — привел его объяснения телеканал Sky News.

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Послом Мандельсон стал в феврале 2025 года как раз с подачи Стармера, однако после ознакомления с опубликованной американским Минюстом переписки британский премьер и министр иностранных дел страны Иветт Купер решили его отозвать.

Интересно В архивах Минюста США по делу Эпштейна есть более 5,8 тысячи упоминаний Мандельсона. С финансистом он активно контактировал минимум с 2002-го.

В Лейбористской партии, по версии Bloomberg, удивлены, что Стармер по-прежнему занимает пост премьера. Чиновники с Даунинг-стрит якобы в частном порядке обратились к членам правительства с просьбой убедить его подать в отставку. Если этого не произойдет, указали авторы материала, они сами покинут кабинет министров в надежде таким образом спровоцировать уход Стармера.

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто выступил за отставку Стармера Британская писательница Джоан Роулинг в соцсети X обвинила премьер-министра Великобритании в том числе в безразличии к насилию над девочками и женщинами, только если это не угрожает его карьере. К отставке Стармера призвал лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар. «Руководители на Даунинг-стрит должны поменяться. <…> Ситуация на Даунинг-стрит неважная. Было допущено слишком много ошибок», — сказал политик на пресс-конференции, напомнив о дружбе со Стармером и признавшись, что выступить с таким заявлением было непросто.

Фото: Ik Aldama / www.globallookpress.com

Депутат от партии Reform UK Роберт Дженрик в беседе со Sky News отметил, что британское правительство погружается в хаос, а премьер потерял авторитет.

Похоже, премьер-министр вскоре уйдет, и начнется фарс с борьбой за лидерство, и на его место придет кто-то другой, и он столкнется с точно такими же проблемами. Все снова провалится.

Дженрик предположил, что скандалы парализуют британское правительство, и в ближайшие месяцы работать над решением общественных проблем оно не сможет.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

Стармер и проклятие Зеленского Уйти в отставку Стармеру посоветовал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Кир Стармер, просто сделай это!» — написал он в соцсети X. Комментарий Дмитриев оставил под постом британского журналиста Пирса Моргана, отмечавшего, что премьер должен оставить пост ради блага страны.

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А телеведущая Ольга Скабеева напомнила о проклятии президента Украины Владимира Зеленского, перед которым Стармер оказался бессилен.

Интересно Проклятие Зеленского — мем о мировых лидерах, чья карьера или жизнь закончились после рукопожатия с главой киевского режима. Его «жертвами» стали британский экс-премьер Борис Джонсон, итальянский коллега Марио Драги, убитый во время уличного выступления премьер-министр Японии Синдзо Абэ, папа римский Франциск и другие.

В канцелярии Стармера тем не менее считают, что премьер-министр настроен «оптимистично и уверен в себе» и уходить с должности не собирается. Более того, представитель Даунинг-стрит опроверг неразбериху в аппарате на фоне увольнения нескольких сотрудников и заявил о единодушной поддержке, которую Стармеру оказывает кабмин. Премьер-министра публично поддержали вице-премьер Дэвид Лэмми, министр финансов Рэйчел Ривз, глава МИД Иветт Купер, министр обороны Джон Хили и возглавляющий министерство жилищного строительства Стив Рид.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

О желании остаться на посту заявил и сам Кир Стармер, указав на необходимость продемонстрировать готовность политики к позитивным преобразованиям. «Я убежден в достижимости этой цели. Моя вера в это непоколебима. Именно с этой позиции мы продолжим движение вперед, с твердой решимостью, преобразуя нашу страну», — привела его слова газета The Telegraph.

Кто может стать преемником Стармера Стармеру удалось довольно надолго задержаться в кресле премьер-министра, несмотря на то, что сам период нахождения его у власти довольно провальный. На это в беседе с 360.ru указал политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

Действительно, Стармером недовольны. И обнародование файлов Эпштейна, пожалуй, стало этаким спусковым крючком для краха его карьеры.

Среди вероятных преемников британского премьера наиболее вероятными кандидатурами он назвал министра иностранных дел Иветт Купер, главу Минобороны Джона Хили и министра здравоохранения Уэса Стритинга.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

«Если мы говорим о степени вероятности, первые две названные мной персоны являются сравнительно более вероятными, исходя из их аппаратного веса и вовлеченности в процесс принятия решений», — добавил политолог.

Однако нельзя исключать, что ситуация пойдет по абсолютно другому сценарию, который приведет к краху сложившейся партийной системы в стране. Ежов объяснил такую возможность тем, что Стармер привел Великобританию к достаточно серьезному политическому кризису.

Кто выиграл от публикация файлов Эпштейна Опубликованные Минюстом США файлы по делу Эпштейна собеседник 360.ru сравнил с бомбой замедленного действия, давшей американскому лидеру Дональду Трампу способ воздействовать на элиту Запада.

Файлы Эпштейна не просто компромат, а компромат, который можно рассматривать в ранге бомбы замедленного действия. Это очень большой объем информации, его до конца еще не обработали, не осмыслили, выводы не сделали.

По делу, публикацию файлов которого инициировал Трамп, постоянно всплывают новые детали, а само оно стало мощным инструментом в том числе для решения вопросов политического характера и достижения поставленных целей и задач.