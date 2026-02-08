Глава аппарата Стармера подал в отставку

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини ушел в отставку из-за скандала, связанного с назначением Питера Мандельсона послом в США, сообщало издание Sky News . Выяснилось, что он дружил с Джеффри Эпштейном, которого обвинили в педофилии.

«Решение назначить Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к самой политике», — заявил Максуини.

Максуини добавил, что важно брать на себя ответственность, когда это действительно нужно, а не только когда удобно. В нынешних условиях единственный правильный выбор — отойти в сторону, добавил он.

В начале 2026 года американский Минюст опубликовал новую порцию рассекреченных файлов по делу Эпштейна.