Эксперт РАН Ананьева рассказала, что скандал с делом Эпштейна усугубил положение Стармера

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева отметила, что недовольство деятельностью премьер-министра Великобритании Кира Стармера существовало давно. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Как пояснила специалист, скандал с участием посла Великобритании в США Питера Мандельсона, замешанного в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, серьезно осложнил ситуацию.

«Стоят вопросы о правомерности назначения, и чем руководствовались, когда его (посла Британии в США — прим. ред.) назначали, и какую проверку проходил Мандельсон перед назначением», — объяснила эксперт.

Кроме того, Ананьева подчеркнула, что масштаб разбирательств негативно повлиял на репутацию премьера Стармера.