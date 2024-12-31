Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

После скандала вокруг введения военного положения суд Сеула выдал ордер на задержание с последующим арестом временно отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Политик проигнорировал все три повестки от антикоррупционного агентства, требующие явиться на допрос в связи с введением военного положения. Правоохранители обратились в суд Западного округа Сеула, который выдал ордер на арест Юна по обвинению в организации мятежа и злоупотреблении властью. Судебный ордер предоставит им право в течение 48 часов задержать президента и запросить ордер на арест.

Однако до сих пор неизвестно, смогут ли правоохранители сделать это. Служба безопасности президента не позволила следователям войти в здание президентского офиса и официальную резиденцию Юна для проведения одобренных судом обысков. Если правоохранителям удастся исполнить решение суда, он станет первым действующим президентом Южной Кореи, подвергшимся аресту.

Юн ввел военное положение 3 декабря, но в тот же день приостановил его и извинился перед корейцами. Оппозиция потребовала наказать его за нарушением конституции. Парламент проголосовал за импичмент президенту Южной Кореи, а затем исполняющему его обязанности премьер-министру Хан Док Су.