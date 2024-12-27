Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента

Исполняющему обязанности президента Южной Кореи премьер-министру Хан Док Су был объявлен импичмент. Об этом сообщил телеканал MBC , который вел трансляцию заседания парламента.

Это решение инициировали представители оппозиционных партий, которых возмутил отказ Хана Дока Су назначать судей Конституционного суда для рассмотрения дела об импичменте его предшественнику.

За отставку премьер-министра высказались 192 депутата. Депутаты от правящей партии бойкотировали голосование. Для импичмента был необходим по меньшей мере 151 голос депутатов.

Меньше двух недель назад южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю. За отстранение лидера проголосовали 204 депутата.

В декабре представители оппозиция разработала и внесла в парламент резолюцию об отстранении Юн Сок Еля. Его обвинили в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за того, что южнокорейский лидер ввел в стране военное положение. Позже он выступил с обращением и извинился за свои действия.